Министерският съвет прие на отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2025 г.

През изминалата година органите на АДФИ са приключили 838 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства. Постъпили са 1153 сигнала и искания за извършване на финансови инспекции. От тях 1093 са в ресора на АДФИ, останалите 60 са препратени по компетентност на други държавни

органи. Най-голям дял - 46% са постъпилите искания от министъра на финансите, с които е възложено извършването на финансови инспекции на 621 обекта. След тях - 41%, са сигналите и жалбите от физически и юридически лица. От органите на Прокуратурата са постъпили искания за извършване на финансови инспекции в 76 обекта, а от Сметната палата и Агенцията по обществени поръчки - за 63 обекта.

Най-голям дял от всички извършени финансови инспекции през 2025 година са в общините - 45%, следвани от тези в други разпоредители с бюджет по общинските бюджети - 26%, разпоредители по държавния бюджет - 16%, държавни предприятия и търговски дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала - 10% и др.

Установените при финансовите инспекции виновно причинени вреди на проверяваните организации и лица са в общ размер на 2 268 036 евро. Увеличението спрямо 2024 г. е със 796 722 евро. Възстановените вреди до приключване на финансовите инспекции са в размер на 147 670 евро, което представлява 7% от общо установените през 2025 година.

При извършените финансови инспекции през миналата година са установени нецелево разходвани средства в общ размер на 475 521 евро. От тях 289 868 евро са възстановени по време на финансовите инспекции, а за останалата част са дадени указания за преустановяване извършването на нарушения и/или за отстраняване на вредните последици от тях (чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ). При извършени 20 финансови инспекции и проверки са установени 42 индикатора за измама.

През отчетната година при 122 финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на Европейския съюз (ЕС) са установени и регистрирани нарушения, свързани с възлагане и изпълнение на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС, предоставени по 123 договора, от които 109 договора по Националния план за възстановяване и устойчивост.

При 76% от извършените през 2025 г. финансови инспекции и проверки обект на проверка е възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Проверени са 1482 обществени поръчки, при които са разходвани средства на обща стойност 980 743 435 евро. При 451 от тях, на обща стойност 238 729 833 евро, са установени нарушения.

Вследствие на образуваните административнонаказателни производства през 2025 г. са съставени 891 акта за установяване на административно нарушение, в т.ч. 880 срещу физически лица и 11 срещу юридически лица. Издадени са общо 187 наказателни постановления и са сключени 335 споразумения по чл. 58г от ЗАНН.

Потвърдените от съда наказателни постановления са 50%, отменени са 14%, а 36% не са влезли в сила, тъй като са обжалвани или не са връчени на нарушителите.

В отчетния доклад е включен подробен анализ на дейността на АДФИ във връзка с образуваните административнонаказателни производства.

През 2025 г. АДФИ публикува на своята интернет страница докладите от приключилите финансови инспекции в цялост. Това осигурява възможност на обществеността да се запознае своевременно с резултатите от дейността на агенцията. Общият брой на публикуваните доклади към края на годината е 920, в т.ч. и тяхната актуализация съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ.