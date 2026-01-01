По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова отдел “Инспекторат” на ВКП се е самосезирал и е образувал проверка срещу пернишкия прокурор Бисер Михайлов, научи NOVA от свои източници.

Проверката е във връзка с изнесени от вътрешния министър Иван Демерджиев данни, че магистратът е подпомагал укриването на сина си Васил Михайлов.

Срещу прокурорския син текат производства за принуда, отвличане, заплахи за убийство и други тежки престъпления

Предстои от МВР да бъде изискана цялата информация, ако информацията се потвърди главният прокурор ще сезира Висшия съдебен съвет с искане за налагане на най-тежкото наказание - диспциплинарно уволнение.