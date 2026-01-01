Задържани са всички участници в организираната престъпна група, дейността на която беше предмет на специализираната операция на ГДБОП и ГДНП, проведена на 27 май в столичния квартал „Дружба“. Това обяви на брифинг в сградата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ заместник-градският прокурор и говорител на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова.



В късния следобед в четвъртък СГП е привлякла като обвиняеми и седемте задържани при акцията срещу разпространението на наркотични вещества. Всички са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с наркоразпространение. Петима от тях са привлечени към наказателна отговорност и за държане с цел разпространение на наркотични вещества, а един от обвиняемите – за държане с цел разпространение в големи размери.

Кокаин, трева и амфетамини: Спецакция в София - разбиха схема за дрога през Телеграм

По данни на прокуратурата при акцията са открити различни видове наркотични вещества – коноп, амфетамин, метамфетамин, MDMA и кокаин. Дрогата е била намерена в апартамент в квартал „Дружба“, който е сред обектите, проверени по време на операцията.

„Смятаме, че на този етап това е мястото, където наркотиците са били подготвяни от групата за разпространение и придвижвани към клиентите“, заявиха от СГП.

Според разследващите групата е била изключително мобилна и се е придвижвала с електрически тротинетки. По информация на МВР наркотиците са били качвани от гараж на адреса до апартамент, където постоянно е имало човек, от когото пласьорите са зареждали.

От прокуратурата и МВР посочиха, че част от членовете на групата са били засичани и в близост до училища. Разследването е продължило около два месеца, като в него са участвали служители на ГДБОП и ГДНП. След съгласуване с главния секретар на МВР е бил изготвен план за действие, довел до задържането на групата.

„Част от причината да действаме по-бързо беше, че пласират на младежи“, обясниха заместник-директорът на ГДБОП Дарин Костов и началникът на отдел „Криминална полиция“ в ГДНП Ангел Папалезов.

Папалезов заяви, че МВР следи за разпространение на наркотични вещества в и около училища, заведения и места, където се събират тийнейджъри. Той подчерта, че действията срещу наркоразпространението са постоянни и не са свързани единствено със случая в Благоевград, при който 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж на жилищен блок след парти с наркотици.

По време на брифинга Десислава Петрова обърна внимание, че много млади хора смятат, че няма да понесат наказателна отговорност, ако бъдат хванати с малки количества наркотични вещества.

„На сайта на прокуратурата се публикуват и присъди за малки количества дрога, като се стига до осъдителни присъди“, посочи тя.

По думите ѝ разпространението на наркотици е престъпление с висока степен на обществена опасност. Наказанието за подобни деяния е до осем години затвор, а при големи количества – до 12 години лишаване от свобода.

Петрова отбеляза още, че излизането от подобни престъпни групи е трудно и често води до извършване на други престъпления, включително насилие и пране на пари.

От МВР отчетоха и ръст на престъпленията, свързани с наркотични вещества. По данни на Ангел Папалезов всяка година увеличението е между 5 и 10 процента, като операции срещу наркоразпространението се провеждат ежеседмично.

Той призова родители и граждани да подават сигнали към полицията при съмнения за разпространение на наркотици.