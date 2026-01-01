В рамките на няколко дни на територията на София е проведена мащабна специализирана акция, при която полицаите са попаднали на огромна съхранителна база за наркотици, това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Провеждат се разследвания, претърсвания и изземвания, предстоят арести. Установени са и непълнолетни дилъри.

Става дума за разпространение на високорискови наркотични вещества от вече познатите ни Телеграм канали, чрез които се осуетяват директните срещи между наркоразпространителя и наркопотребителя и по този начин самите извършители си мислят, че по-трудно се достига до тях, обясни Николов.

"Но както виждате в днешния ден след извършените претърсвания и изземвания са открити над килограм кокаин, над 2.5 кг марихуана и около 1000 хапчета амфетамини. От началото на операцията са изминали 15 дни, а ние вече имаме 331 задържани, за които имаме данни, че се занимават с наркоразпространение и наркопотребление. Има образувани над 160 производства, от които 30 са за наркоразпространение и всички тези наркоразпространители след незабавен доклад в Софийска градска прокуратура са задържани. Повечето от тях са с постоянни мерки", обясни Николов.

БТА

По думите му на тези канали стават жертви и непълнолетни и апелира: "Не си мислете, че след използване на такива криптирани мрежи оставате непроследими, тъй като след изземване на самото устройство, което той ползва, стават ясни всички ползватели на телеграм канала".

Към момент се работи с 35-годишен мъж, с множество криминални прояви, предстои да бъде задържан.

"Той използва мотор за придвижване в София, за да бъде по-мобилен и за да може да избяга по-бързо при евентуална акция, на каквато днес го заловихме по време на поредното му зареждане", каза Любомир Николов. Той обясни, че са установени и непълнолетни дилъри.

Цената на 1 гр кокаин надвишава 100-120 долара, а откритият в съхранителната база е с много високо качество и в много чиста форма, "което го прави още по-апетитен за наркоразпространителите", посочи главният комисар.