Британските власти предупредиха гражданите да бъдат особено внимателни заради разпространението на токсични гъсеници, които могат да причинят сериозни здравословни проблеми при хората и дори да се окажат смъртоносни за домашните любимци. Опасният вредител се появява в градини и горски райони след последната гореща вълна.

Жителите на графство Съри бяха призовани да „останат бдителни“, след като т. нар.дъбова процесионка беше забелязана в райони като Уокинг, Уестън Грийн и Дитън Комън.

Насекомото, което изгражда гнезда по дъбови дървета, може да предизвика кожни обриви, дразнене на очите, болки в гърлото и затруднено дишане. Макар видът да е сравнително рядък във Великобритания, експерти предупреждават, че популацията му се разширява.

Дъбовият процесионен молец е внесен случайно във Великобритания в началото на 2000-те години, вероятно чрез пратки с дъбови дървета от Южна Европа. Обикновено вредителят се появява в края на пролетта, когато местните власти започват третиране с инсектициди.

През 2023 г. обаче страната беше обхваната от тревога заради масово разпространение на гъсениците, описано от някои медии като „нашествие“. Сигнали за вредителя бяха регистрирани в Кент, Бъркшир, Съри, Есекс и Хартфордшир.

Сега властите предупреждават, че токсичните гъсеници се завръщат и това лято.

Миналия месец Общинският съвет на Елмбридж призова жителите да избягват определени паркове, крикет клубове и зелени площи, след като там бяха открити множество гнезда.

„За ваша безопасност ви молим да избягвате засегнатите райони, докато се извършва пръскането“, заяви говорител на общината.

„Ще направим всичко възможно, за да сведем неудобствата до минимум и ще обозначим ясно всички зони за третиране.“

Тази седмица вредителят беше забелязан и в Уокинг, на около 50 километра западно от Уестън Грийн, което засили опасенията, че разпространението му може да излезе извън пределите на Съри.

Местните власти призоваха хората да избягват контакт с насекомите и незабавно да сигнализират при забелязване на гъсеници или гнезда.

Всяка гъсеница е покрита с хиляди микроскопични власинки, които могат да бъдат разнасяни от вятъра. Те съдържат токсин, наречен тауметопоеин, който представлява риск за човешкото здраве и за животните.

Макар самите гъсеници да са малки, токсините им могат да причинят сериозни реакции, особено при контакт с по-стари екземпляри.

„Това е малък кафяв молец, който лети нощем и е много труден за откриване“, обясни пред Daily Mail през 2023 г. ръководителят на проекта за дъбови процесионни молци към Комисията по горите Андрю Хопит.

„Моля хората да не се приближават до гъсениците — особено децата, които често се впечатляват от начина, по който се движат в колони, и от окосмяването им. Изглеждат безобидни, но могат да причинят тежки обриви и конюнктивит“, предупреди той.

Гнездата на насекомите представляват характерни бели пашкули и също съдържат опасни власинки, които могат да причинят сърбящи обриви, както и раздразнение на очите и гърлото.

Главният фитосанитарен инспектор на Великобритания Никола Спенс заяви, че дъбовият процесионен молец представлява заплаха както за растенията, така и за човешкото здраве.

„Правителството приема проблема изключително сериозно и разполага с мащабна програма за ограничаване на разпространението на вредителя и защита на дъбовите гори, като същевременно подпомага собствениците на земи в управлението на риска“, посочи тя.