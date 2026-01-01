Общинските съветници на Пловдив приеха въвеждането на зона с ниски емисии от транспорт в центъра на града по време на редовното заседание на Общинския съвет.

Без дебати и с 38 гласа „за“, съветниците решиха забраната за навлизане на автомобили, които замърсяват въздуха в определени части на града, да влезе в сила от 1 октомври т.г.

Малкият ринг ще обхваща територията между бул. „Руски“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Шести септември“. Считано от 1 октомври до 30 април, се въвежда забрана за движение на моторни превозни средства с първа и втора екологична група.

Кметът на Пловдив инспектира обновена ключова градска зона в центъра (СНИМКИ)

Зона „Голям ринг“ ще обхваща бул. „Копривщица“, бул. „Източен“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „България“ - отново за периода 1 октомври - 30 април, но от 2028 г.

Проектът „Изграждане на зона с ниски емисии от транспорт на територията на Община Пловдив“ е на обща стойност 2 761 289,32 евро, от които 2 542 310,40 евро с ДДС са безвъзмездна финансова помощ, а 218 978,92 евро с ДДС са предвидени за собствено финансиране. Продължителността му е 36 месеца.

В предложението е посочено, че необходимите средства от общинския бюджет ще бъдат инвестирани в поддръжка на системата за автоматизиран контрол на навлизане и движение на МПС в зоните в размер на 201 244,48 евро с ДДС, проектиране и авторски надзор за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии за навлизане и движение на моторни превозни средства, изпускащи вредни вещества на територията на Община Пловдив - 17 732,61 евро, и 1,83 евро с ДДС за непреки разходи.