Община Ямбол кани жители и гости на града на зрелищна музикална вечер, посветена на едно от най-обичаните десетилетия в музиката - 90-те години.

На 1 юни от 21:00 часа сцената до Общината ще се превърне в арена на незабравимо шоу с участието на световноизвестни изпълнители от златната ера на денс музиката, съобщиха от Общината.

На сцената ще излязат Наташа Райт - бивш вокал на La Bouche, Рей Хортън - оригиналният глас на Milli Vanilli, както и Джо Томпсън - рапърът на Down Low. Те ще подарят на публиката емоционално пътешествие назад във времето с емблематични хитове, които и сега звучат по дансингите по целия свят.

Сред песните, които ще прозвучат, са „Sweet Dreams“, „Be My Lover“, „Girl You Know It’s True“, „Girl I’m Gonna Miss You“, „Johnny B“ и много други любими парчета. Специален микс ще събере още култови хитове като „Rhythm Is a Dancer“ на Snap!, „Freedom“ на DJ Bobo и „Gangsta’s Paradise“ на Coolio.

Концертът е подарък за жителите и гостите на Ямбол по случай празника на града - Деня на Ямбол - Свети дух. Организаторите обещават празнична атмосфера, много музика, танци и незабравими емоции за малки и големи.

Финалът на вечерта ще бъде впечатляващ - тържествена заря ще озари небето над Ямбол и ще постави красив завършек на празничния ден. Началото е на 1 юни от 21:00 часа в центъра на Ямбол.