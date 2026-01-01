Община Севлиево продължава дейностите по възстановяване след тежкото наводнение от 23 май. В изпълнение на предписанията на РЗИ-Габрово, започна почистване и дезинфекция на засегнатите улици и обществени пространства.

Улиците в пострадалите райони вече са измити от наносите, оставени от придошлите води, а специализирани екипи извършват дезинфекция с препарати. На всяко домакинство, засегнато от бедствието, ще бъдат предоставени дезинфектанти, както и инструкции за безопасното им използване.

Паралелно с това продължава извозването на унищожената покъщнина. От общината призовават гражданите да оставят мебелите и едрогабаритните отпадъци пред домовете си, ако не се побират в контейнерите, като уверяват, че те ще бъдат извозени своевременно.

Взета е и повторна проба от питейната вода в града, като резултатите от изследванията се очакват в най-кратък срок. Междувременно институциите и доброволците продължават да оказват помощ на пострадалите семейства.

Всеки, който желае да се включи с дарение на електроуреди, мебели, матраци или друга покъщнина, може да се свърже с Община Севлиево и Българския червен кръст на следните телефони:

- 0675/ 396-216 - за дарения на покъщнина и електроуреди

- 0675/ 396-112 - за разчистване и дезинфекция на наводнени жилища

- 0884/ 888-705 - дежурен телефон при спешна необходимост

Община Севлиево обяви и официална банкова сметка за финансова подкрепа за възстановяване на щетите от наводненията.

Данни за дарения:

Титуляр: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД

IBAN: BG12UNCR70008423556969

BIC: UNCRBGSF

Вид плащане: 445100

От местната администрация призовават дарителите да използват единствено официално обявената сметка, за да се гарантира прозрачност и целево разпределение на средствата.

Даренията ще бъдат използвани за подпомагане възстановяването на щетите, причинени от наводненията в общината.