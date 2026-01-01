Премиерът Румен Радев се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел.

„Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО. Когато стане дума за Черно море, което е от ключова важност за линиите на НАТО – България играе важна роля. В България имате сухопътни сили, които съм имал възможността на посетя преди време, и бях силно впечатлен“, с тези думи Марк Рюте се обърна към премиера Румен Радев.

Рюте отбеляза, че България е активна и извън пределите на НАТО, като даде пример по отношение на КФОР, където имаме важен принос. „След това, разбира се, България също достигна 2% и е напът да достигне 5% от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО, което е толкова важно, колкото отбранителната промишленост“, допълни той.

Марк Рюте подчерта, че това помага и заздравява линиите на НАТО и „България е важна“. „Лично съм много радостен, че сте тук, защото ние сме страхотни приятели от много години в различни роли“, каза Рюте на Радев.

След това премиерът на България взе думата и благодари на генералния секретар на НАТО за поканата и го поздрави за изпълнението на лидерските му функции в НАТО. „НАТО се намира в много предизвикателни времена. НАТО трябва да има солидни инвестиции, трябва да има ясна визия и осъществима стратегия, реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Аз вярвам, че това, което също е много важно, както показва войната в Украйна, е, че трябва да имаме всеотдаен и мотивиран военен състав. България, както споменахте, е много важен фактор за сигурността на НАТО в Европа и ние се справяме доста добре“, коментира Радев.

„Постепенното увеличение на бюджета ни до 5%, за да изпълним обещанието си за отбрана. И какво предстои? Трябва да използваме много балансирана комбинация от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности. Ето защо инвестирахме сериозно в една много стабилна програма за модернизация, започната с F-16 Block 70, бронираните машини „Страйкър”. Има и много други проекти, включени в инструмента SAFE“, каза още Радев.

След това Румен Радев ще се срещне и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министър-председателят пристигна вчера на посещение в Париж и разговаря с президента на Франция Еманюел Макрон. Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт, заяви Радев пред журналисти преди срещата си с френския президент.

По-късно през деня Румен Радев отпътува за Брюксел, където се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер.

В състава на българската делегация за посещенията в Париж и Брюксел са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната – Велислава Петрова и Димитър Стоянов.