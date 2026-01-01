Националният археологически музей кани децата на интерактивно приключение, което ще ги пренесе в атмосферата на античната римска Сердика, съобщават от музея.

Инициативата дава възможност на малките посетители да се потопят в живота на древния град чрез специално подготвена игра, в която ще откриват и разглеждат експонати от музейната експозиция. В ролята на техен водач влиза малкият Публий, който разказва как са се обличали хората в Сердика, с какво са се занимавали, в какво са вярвали и как са се забавлявали.

От музея уточняват, че играта е безплатна и може да бъде получена на касата при посещение. За участието е необходимо използването на мобилно устройство.

Инициативата е насочена към деца и семейства и има за цел по достъпен и увлекателен начин да представи историята и културата на римска Сердика чрез експонатите на музея.