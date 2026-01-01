Иран и Съединените щати сигнализираха, че са близо до споразумение за превръщането на действащото прекратяване на огъня, сложило край на седмици на конфликт, в по-дългосрочно споразумение.

Въпреки дипломатическия напредък, САЩ нанесоха нови удари в Иран рано в четвъртък сутринта, насочени срещу обект, който според американски представител е представлявал заплаха за американските сили и търговския трафик.

И двете страни обсъждат „меморандум за разбирателство“ (MoU), който да очертае пътна карта за решаване на всички нерешени въпроси. Вашингтон и Техеран обаче имат сериозни разногласия относно съдържанието на документа.

„В замяна Иран се ангажира да възстанови броя на търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток, до нивата отпреди войната в рамките на един месец“, се посочва в ирански доклад.

По-късно Белият дом определи информацията като „пълна измислица“.

„Този доклад на контролираните от Иран медии не е верен, а меморандумът за разбирателство, който те публикуваха, е пълна измислица. Никой не бива да вярва на това, което иранските държавни медии разпространяват. Фактите са важни“, се казва в съобщение на Белия дом, публикувано в X.

Част от детайлите в иранския доклад обаче съвпадат с описанията на американски представители за очертаващата се сделка. Според тях президентът Доналд Тръмп би бил готов да вдигне американската блокада, ако Иран позволи свободното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток.

Иранската държавна телевизия съобщи в сряда, че проектът на меморандума предвижда американските военни сили да се изтеглят от районите около Иран, както и да бъде прекратена блокадата на иранските пристанища.

„Както каза президентът Тръмп, преговорите вървят добре и той ясно очерта червените си линии. Президентът Тръмп ще сключи само добра сделка за американския народ — такава, която гарантира, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие“, заяви говорител на Белия дом в отговор на репортажа на иранската държавна телевизия.

Американски представители вече са заявявали, че очакват евентуалното споразумение да включва постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, премахване на блокадата на иранските пристанища и 60-дневен процес за уреждане на други спорни въпроси, включително ядрената програма на Иран.

Ормузкият проток остава ключов въпрос

В публикация в социалните мрежи късно в събота Доналд Тръмп заяви, че критично важният Ормузки проток ще бъде отворен отново съгласно меморандума.

Няколко ирански медии, включително издания, близки до твърдолинейния Корпус на стражите на ислямската революция (IRGC), съобщиха в неделя, че проливът ще остане под ирански контрол. В рамките на 30 дни Техеран ще позволи корабоплаването да се върне към нивата отпреди войната.

Иран настоява паралелно с това САЩ да отменят блокадата на неговите пристанища. Според репортаж на държавната радио и телевизия IRIB меморандумът ще предвижда още изтегляне на американските сили от близостта до Иран.

Техеран междувременно смекчи реториката си относно евентуалното събиране на такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток.

„Не се стремим да събираме такси — предоставят се услуги, включително навигационни услуги и мерки за защита на околната среда в Ормузкия проток“, заяви в понеделник говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи.

Според анализатори Иран сигнализира, че макар да е готов да възстанови търговския трафик до нивата отпреди конфликта, възнамерява да запази по-строг контрол върху преминаването през пролива.

„Военните кораби не са включени в този ангажимент“ за повторно отваряне на пролива, съобщи IRIB в сряда.

Иран подчертава, че управлението на Ормузкия проток не е въпрос, който касае Съединените щати, а ще бъде координирано с Оман — позиция, повторена от редица ирански представители през последните дни.