Епидемията от ебола в Демократична република Конго има смъртност от под 25%, което е значително по-ниско от смъртността при предишни епидемии, съобщи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Франс прес.

От началото на епидемията, обявена в ДР Конго в средата на май, СЗО регистрира повече от хиляда предполагаеми и потвърдени случаи на ебола в страната.

Потвърдено е, че десет смъртни случая са в резултат на заболяването, докато за други 223 души се предполага, че също са починали от заразата, става ясно в публикуваните днес данни на СЗО от 24 май.

Един смъртен случай от ебола е потвърден и в съседна Уганда, а за шестима души е потвърдено, че са заразени в страната.

Здравната служба на ООН предупреди, че настоящото разпространение на вируса, за което се смята, че е циркулирало, без да бъде регистрирано от известно време, вероятно е много по-голямо.

Бюлетинът на СЗО, публикуван тази седмица, показва, че степента на смъртност сред предполагаемите случаи е 24,6% - значително по-ниска от досегашните 16 огнища на ебола, обхващали ДР Конго, откакто вирусът е идентифициран през 1976 г.

Повечето от тези епидемии са били причинени от щама "Заир" - единствения, за който съществува ваксина и при който смъртността е между 60% и 90%.

Сегашната епидемия е причинена от по-слабо известния щам "Бундибуджо", за който няма нито ваксина, нито одобрено лечение.

Смъртността при предишните две епидемии в ДР Конго с този щам - през 2007 и 2012 г., беше между 30% и 50%.