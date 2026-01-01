Премиерът Румен Радев ще се срещне днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министър-председателят пристигна вчера на посещение в Париж и разговаря с президента на Франция Еманюел Макрон. Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт, заяви Радев пред журналисти преди срещата си с френския президент.

Премиерът Радев заминава на ключови посещения в Париж и Брюксел

По-късно през деня Румен Радев отпътува за Брюксел, където се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер.

В състава на българската делегация за посещенията в Париж и Брюксел са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната – Велислава Петрова и Димитър Стоянов.