Лек автомобил и линейка на частна спешна помощ, превозваща пациент, катастрофираха в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Инцидентът е станал минути след 20:00 часа.

Специализираният автомобил преминал с включена сигнализация на червен сигнал на светофар на кръстовището между бул. „Шести септември“ и бул. „Цариградско шосе“. Последвал сблъсък с кола, която вече била навлязла в зоната на кръстовището, при което линейката се е ударила в бордюр и се обърнала.

БТА

Водачът ѝ, пациентът и придружителят му са откарани в болница за прегледи. По предварителни данни тримата не са пострадали сериозно. Медицинска помощ е оказана на място и на другия шофьор. Пробите за алкохол са отрицателни.

До изчакване на резултатите от прегледите движението в района на катастрофата е ограничено. Полицейски екипи насочват автомобилите към обходни маршрути.