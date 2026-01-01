Спирането на незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна, извършвано от украинската корпорация КУБ, е в правомощията на Общината, каза в крайморския град министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той, заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и зам.-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, извършиха проверка по случая, а резултатите представиха пред журналисти. Домакин на срещата бе областният управител Марио Смърков, който посочи, че съвместната проверка, към която са привлечени всички възможни институции, дава реалната гледна точка към случилото се, отношението към проблема през годините и действията на Община Варна.

През 2005 година имотът, който е бил държавна собственост, е заменен с частен имот на друго място, представи хронологията на събитията министър Абровски. По думите му теренът е станал частен, но по закона за горите предназначението му не е подлежало на промяна. На 26 октомври 2023 г. служители от Регионалната дирекция по горите и Държавното горско стопанство във Варна са направили проверка по сигнал, че в тази гора се извършва незаконна сеч, допълни министърът. Той уточни, че е установено, че не само има сеч, а се извършва и строителство. За случилото се има констативен протокол и снимки, на които са видни подготвени кофражи и наченки на строеж. Експертите от горските служби уведомяват Община Варна, Министерството на вътрешните работи, дирекцията във Варна и - на по-късен етап, дори прокуратурата, допълни Абровски.

На 7 юни 2023 г. е издадено удостоверение за търпимост, където е упоменато, че строежът е изпълнен през 2001 г., допълни министър Шишков. Той изтъкна, че посочената година не е случайна, защото това на практика е единственият начин да бъде получен такъв документ. Той е категорично с невярно съдържание, подчерта министърът. Издаден е от архитекта на район „Приморски“.

Министърът допълни, че има и ортофотоснимки, които показват, че теренът се застроява чак през 2024 и 2025 г. За три имота, граничещи един с друг, обаче са издадени удостоверения за търпимост, всички с невярно съдържание. Във всички е описано, че строежът е изпълнен през 2001 година, съгласно представена декларация. Иначе казано, имаме протоколи и актове с невярно съдържание, но всичко е попълнено в кадастъра с основание представените удостоверения за търпимост, допълни Шишков. Той подчерта, че всички институции са били с „широко затворени очи“.

Министърът допълни, че има и образувана преписка в Дирекцията за национален строителен контрол, която обаче е изпратена съвсем резонно в Община Варна, защото е в нейните правомощия да санкционира строителството с удостоверения за търпимост с невярно съдържание. По думите на Шишков администрацията е имала възможност не само да ревизира удостоверенията, а и да започне процедура по събаряне на тези сгради. Днес държавата се занимава с нещо, с което със сигурност е трябвало да се занимава Общината, подчерта министърът. Той изтъкна, че очакванията сега са две институции да си свършат работата. Надявам се, че Община Варна ще направи всичко необходимо това беззаконие да приключи, подчерта Шишков. По думите му другата институция, която би трябвало да се задейства, е прокуратурата. Министърът изрази надежда, че след като процесът вече е изсветлен, няма да стане така, че да е виновен техникът от районната администрация, а истинските виновници да останат ненаказани.

МВР работи по този казус от 2023 г., когато е образувано първото досъдебно производство, посочи зам.-министърът Милтенов. По думите му разследването е за извършено престъпление по служба от длъжностно лице, като са установени и много по вид документни престъпления. Това производство към момента е спряно, допълни Милтенов и подчерта, че няма разрешение от наблюдаващия прокурор да оповестява подробности. През 2025 г. е образувано второ досъдебно производство, което е за незаконна сеч в ареала. През настоящата година вече е налице и трето – за удостоверенията за търпимост.

Очаквайте множество действия от страна на МВР по този въпрос, заяви Милтенов и подчерта, че полицията няма да спре дотук и да си затваря очите.

През януари 2025 година за територията е допуснат подробен устройствен план, като това става със заповед на кмета на Община Варна, допълни още министър Шишков. По думите му това се случва в момента, в който започва да става ясно, че има незаконно строителство.

Министърът на земеделието допълни, че при проверките на служителите на Дирекцията по горите, те са констатирали на място хората, които секат, наложили са им актове и са издали наказателни постановления, но „те с усмивка си ги плащали и продължавали да секат“.

Решихме да направим тази проверка, защото беше ясно, че тя трябва да е съвместна и координирана, посочи още министър Шишков. Той изтъкна, че през годините със случващото са се занимавали различни институции, но не са работили заедно. В резултат се е случило това беззаконие, подчерта Шишков и допълни, че когато институциите работят съвместно, истината излиза много по-ясна.