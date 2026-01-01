Нямаме абсолютно никакви притеснения от юридическо естество и съдът току-що го потвърди с разпореждане, с което изцяло отхвърля жалбата на ползвателите. За нас като администрация законосъобразността на нашите действия винаги е била без съмнение - Столична община просто изпълнява закона и влязло в сила съдебно решение, а опитите за процедурен саботаж в последната минута претърпяха пълен провал.

Това заяви заместник-кметът на Столична община по правни въпроси Стефан Дъров по повод опитите на ползвателите на “Капитолия” да спрат премахването на автокъщата чрез съдебни производства.

Административният съд София - град (АССГ) потвърди законосъобразността на действията на СО и отряза поредния опит да се осуети освобождаването на терена в полза на столичани, отбелязват от Общината.

„Жалбата на ползвателите, че оградата пречела на търговската им дейност, беше проява на изключителен цинизъм. Има един основен правен и житейски принцип: никой не може да черпи права от собственото си противоправно поведение. “Капитолия” са завзели този имот абсолютно незаконно от години и претенциите им за бизнес комфорт в обществен парк са абсурдни. Радвам се, че съдът потвърди тази позиция“, заяви зам.-кметът Дъров.

Той подчерта, че ограждането на обекта остава в сила като задължителна по закон и неотложна мярка за безопасност: „Това е строителна площадка в сърцето на най-посещавания парк в София. На метри оттук минават хиляди граждани, деца с колела и тротинетки. Демонтират се тонове масивни метални конструкции. Ние няма да рискуваме сигурността и живота на нито един софиянец в името на нечия незаконна търговия.“

След разпореждането на съда действията на място в Борисовата градина продължават под контрола на общинските служители. Асфалтът около пилоните вече е разкопан, за да се открият анкерните болтове и конструкциите да бъдат премахнати из основи.