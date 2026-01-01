Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се извънредна точка за оставката му да влезе в заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Самият той потвърди информацията в официално изявление, в което посочва, че вече е депозирал заявление до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Сарафов заявява, че след дълги години на ръководни позиции е взел решение да се оттегли от административната дейност след „внимателна преценка“, включително в личен и семеен план. Той подчертава, че желае да се върне към работата си като редови следовател – мястото, откъдето е започнал професионалният му път като магистрат.

Сарафов потвърди: Напуска ръководния пост и се връща като редови следовател

Подаването на оставка от поста директор на Националната следствена служба означава, че Сарафов напуска и поста на заместник-главен прокурор, който иначе му се полага по закон.

Вчера министърът на правосъдието Николай Найденов призова Сарафов сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него.

Борислав Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца. ВСС отказа да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, действие, което провокира остра институционална реакция и директен призив от страна на министъра на правосъдието Николай Найденов за доброволно оттегляне на Сарафов от поста директор на НСлС.

Припомняме, че Борислав Сарафов бе избран за изпълняващ функциите главен прокурор през юни 2023 г. от Прокурорската колегия на ВСС, след оставката на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. До процедура за избор на нов главен прокурор не се стигна, след като бяха приети законови промени, според които състав на Пленума на ВСС с изтекъл мандат да не може да избере главен прокурор. Според измененията назначен за изпълняващ функциите главен прокурор може да заема поста само шест месеца. Сегашният състав на Висшия съдебен съвет с неговите две колегии и пленум работят с изтекъл мандат от края на 2022 г. През септември 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за и.ф. главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор, въпреки измененията. Това се случи отново и през 2026 г. след като служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе предложение във ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор.

В 11.00 часа днес, Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет ще проведе заседание. В предварително обявения дневен ред на кадровиците в съдебната власт са включени кадрови решения, атестиране и оптимизиране на щатната численост в органите на прокуратурата.

Сред основните точки е предложението за назначаване на Христо Ценов Христов, следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, за заместник на административния ръководител и заместник-военно-окръжен прокурор на същата прокуратура. Предложението е внесено от Комисията по атестирането и конкурсите.

Колегията ще обсъди и проект на решение за оптимизиране на щатната численост в органите на Прокуратура на Република България.

В дневния ред е включено още предложение от административния ръководител на Софийска районна прокуратура за назначаването на прокурора Нора Венциславова Манолова за заместник-районен прокурор, както и оптимизиране на щатната численост на институцията.

Прокурорската колегия ще разгледа и проект за периодично атестиране на Николай Иванов Гугушев, прокурор в Софийска градска прокуратура.

Предстои и обсъждане на предложение от административния ръководител на Районна прокуратура – Разград за повишаване на прокурора Веселка Илкова Събева в по-висок ранг – „прокурор във ВКП“.