Президентът на САЩ Доналд Тръмп премина ежегодния си медицински преглед, само дни преди да навърши 80 години, на фона на засилващи се спекулации относно здравословното му състояние.

Републиканецът Тръмп, който е най-възрастният президент в историята на САЩ към момента на встъпването си в длъжност, нееднократно е подчертавал своята физическа и умствена енергия в сравнение с предшественика си демократ Джо Байдън.

Медицинският и стоматологичният преглед във военната болница „Уолтър Рийд“ край Вашингтон обаче идва след появили се въпроси заради видимата му сънливост по време на срещи и синините по ръката му.

Тръмп пристигна в болницата около 8:50 часа местно време, предаде репортер на АФП, пътувал с президентския кортеж. По-късно през деня той трябва да проведе политическа среща в Белия дом, като войната с Иран е сред основните теми в дневния ред.

Белият дом обикновено публикува обобщение на президентските медицински прегледи в рамките на часове или дни, но степента на подробностите зависи изцяло от администрацията.

Тръмп ще навърши 80 години на 14 юни - дата, която ще съвпадне със зрелищна UFC галавечер на територията на Белия дом, очаквана от хиляди зрители.

Американският президент отдавна е критикуван за липсата на прозрачност относно здравето си.

През миналата година той премина два медицински прегледа - планиран през април и непредвидено посещение в болница през октомври, което породи нови спекулации.

Миналото лято Белият дом съобщи, че Тръмп е бил прегледан заради подуване на краката и му е поставена диагноза хронична венозна недостатъчност - често срещано състояние, при което увредени венозни клапи водят до задържане на кръв, отоци и крампи.

Информацията беше оповестена, след като Тръмп неколкократно беше забелязан с подути глезени.

След завръщането си в Белия дом през 2025 г. той често се появява и със синини по дясната ръка, които обикновено са прикривани с грим.

От Белия дом обясниха, че следите са резултат от приема на аспирин като част от „стандартна“ програма за поддържане на сърдечносъдовото здраве.

След прегледа през октомври Тръмп заяви, че направеният ядрено-магнитен резонанс е показал „отлично“ състояние на сърдечносъдовата му система.

Лекарят му, капитанът от американските военноморски сили Шон Барбабела, написа в писмо, публикувано от Белия дом, че „сърдечната възраст“ на Тръмп е била установена като „приблизително с 14 години по-млада от реалната му възраст“.