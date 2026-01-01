Доналд Тръмп
Президентът на САЩ Доналд Тръмп премина ежегодния си медицински преглед, само дни преди да навърши 80 години, на фона на засилващи се спекулации относно здравословното му състояние.

Републиканецът Тръмп, който е най-възрастният президент в историята на САЩ към момента на встъпването си в длъжност, нееднократно е подчертавал своята физическа и умствена енергия в сравнение с предшественика си демократ Джо Байдън.

Медицинският и стоматологичният преглед във военната болница „Уолтър Рийд“ край Вашингтон обаче идва след появили се въпроси заради видимата му сънливост по време на срещи и синините по ръката му.

Тръмп пристигна в болницата около 8:50 часа местно време, предаде репортер на АФП, пътувал с президентския кортеж. По-късно през деня той трябва да проведе политическа среща в Белия дом, като войната с Иран е сред основните теми в дневния ред.

Белият дом обикновено публикува обобщение на президентските медицински прегледи в рамките на часове или дни, но степента на подробностите зависи изцяло от администрацията.

Тръмп ще навърши 80 години на 14 юни - дата, която ще съвпадне със зрелищна UFC галавечер на територията на Белия дом, очаквана от хиляди зрители.

Американският президент отдавна е критикуван за липсата на прозрачност относно здравето си.

През миналата година той премина два медицински прегледа - планиран през април и непредвидено посещение в болница през октомври, което породи нови спекулации.

Миналото лято Белият дом съобщи, че Тръмп е бил прегледан заради подуване на краката и му е поставена диагноза хронична венозна недостатъчност - често срещано състояние, при което увредени венозни клапи водят до задържане на кръв, отоци и крампи.

Информацията беше оповестена, след като Тръмп неколкократно беше забелязан с подути глезени.

След завръщането си в Белия дом през 2025 г. той често се появява и със синини по дясната ръка, които обикновено са прикривани с грим.

От Белия дом обясниха, че следите са резултат от приема на аспирин като част от „стандартна“ програма за поддържане на сърдечносъдовото здраве.

След прегледа през октомври Тръмп заяви, че направеният ядрено-магнитен резонанс е показал „отлично“ състояние на сърдечносъдовата му система.

Лекарят му, капитанът от американските военноморски сили Шон Барбабела, написа в писмо, публикувано от Белия дом, че „сърдечната възраст“ на Тръмп е била установена като „приблизително с 14 години по-млада от реалната му възраст“. 

БГНЕС
