5-годишното дете, издирвано от снощи в района на Кюстендил, е открито.

Детето е било видяно за последно около 18:30 часа в понеделник в района на черешовите масиви край село Скриняно, където е било със семейството си. По думите на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов, бащата е косил тревата, а майката и сестричката на момчето са били наблизо, когато то е изчезнало.

БТА

Веднага след подаването на сигнала е започнала мащабна акция по издирването с участието на полиция, „Гранична полиция“ и десетки доброволци. Търсенето е продължило без прекъсване през цялата нощ. В акцията бяха включени и дронове, а се очакваше и самолет за оглед от въздуха.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов, както и кметът на село Соволяно Пламен Илиев, дори призоваха доброволци да се включат в издирването. По информация на NOVA детето не говори, което се очакваше да затрудни евентуалното му откриване и комуникацията с хората, които го търсят.

БТА

Районът на издирването обхващаше местностите около селата Скриняно, Соволяно и Шишковци. След продължилата часове акция детето е било открито живо и здраво.