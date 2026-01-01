Трети ден продължава акцията за издирване на жена от Свищов, която е в неизвестност от 24 май, потвърдиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Служители на полицейското управление в Свищов, гранични полицаи, доброволци участват в търсенето на Гинка Георгиева с помощта и на дронове.

Жената е обявена за местно издирване по молба на нейни близки. По информация на внука на издирваната - Йоан Цолов, тя е напуснала дома си сутринта на 24 май, за да отиде на църква.

Йоан Цолов

"Досега са обходени и претърсени всички места в Свищов, където обичайно е ходила жената", каза Цолов. Извършен е оглед и на местности в околността на града. Днес издирването продължава.

Цолов каза, че при напускането на дома си Георгиева е била облечена с черно яке, с бежово по ръкавите, и тъмносиви дънки. Под якето е с бяла плетена тениска, висока е около 1,50 см, с късо подстригана коса.

Всеки, който има информация за местонахождението на издирваната или я е срещал след 24 май, може да се обади на тел. 112 или в най-близкото управление на МВР.