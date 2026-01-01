Италианският производител на луксозни автомобили „Ферари“ (Ferrari) представи първия си изцяло електрически модел, носещ името „Луче“ (Luce), с което се присъединява, макар и със закъснение, към конкуренти като „Порше“ (Porsche) и „Ламборгини“ (Lamborghini), предаде Франс прес.

Моделът „Луче“, чието име означава светлина на италиански, достига максимална скорост от над 310 км/ч и има пробег от над 530 км, съобщиха от компанията в изявление.

Електромобилът ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди и е оборудван с батерия с капацитет 122 киловатчаса (kWh).

С тегло от 2,26 тона „Луче“ е и най-тежкият модел, произвеждан някога от „Ферари“.

Новият електромобил е също така и вторият модел в историята на италианския производител с четири врати и първият с пет места, което представлява промяна за бранда, традиционно познат със своите спортни двуместни автомобили.

„Отваряме нова глава, която реализира нашата визия и продължава традицията на „Ферари“ да предвижда и оформя бъдещето“, заяви Джон Елкан, председател на компанията.

Ferrari has just officially unveiled its first ever all-electric car, called the Ferrari Luce.



• Starting price: $640,000

• Interior co-designed with Apple's former head of design, Jony Ive

• Range: 280 miles (expected EPA)

• Peak charging speed: 350kW

• 122 kWh battery

•… pic.twitter.com/QjgHeP1hJm — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 25, 2026

Пускането на модела на пазара се случва в момент, когато други производители забавят своите електромобили, което отразява забавяне в прехода от двигатели с вътрешно горене (ДВГ) към електромобилност заради по-слабо от очакваното търсене.

Миналата година „Ферари“ обяви, че очаква електрическите модели да представляват около 20 на сто от предлаганата гама до 2030 г. спрямо предишна цел от 40 на сто.