Полицията в Нова Загора е задържала 37-годишен мъж за телефонна измама, съобщиха от Областната диреккция на МВР в Сливен.

Служителите от районното управление в град Нова Загора започват работа по случая на 24 май след получен сигнал от жена на 48 години.

Пред органите на реда тя е обяснила, че около 12,00 часа същия ден е получила обаждане на стационарния телефон от мъж, който се е представил за лекар – д-р Николов. Мъжът е въвел в заблуждение жената по схемата „пари са спешна операция на роднина“.

Въвлечена в измамната схема тя е предала сумата от 2500 евро. След проведени незабавни издирвателни действия е задържан мъж на 37 години. Той е предал паричната сума. По случая е образувано досъдебно производство.