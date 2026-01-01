Разследват масов бой в Плевенско, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 23 май в село Рибен след скандал. Взети са мерки за преустановяване на физическата саморазправа и възстановяване на обществения ред.

Скандал в Софийско завърши с пострадал 19-годишен младеж и автомобил е със забита мотика

Пострадали са - 44-годишен - със сцепена вежда, 36-годишен - със сцепена вежда и нараняване на окото; 64-годишен - с охлузвания по ръцете и очите; 63-годишен - с болки и натъртвания на кръста, както и 40-годишен - със съмнение за отток на мозъка.

Задържани за едно денонощие са петима участници в конфликта. Мъжете са пълнолетни. За случая е уведомена прокуратурата.