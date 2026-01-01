В Благоевград ще гледат мярката за неотклонение на обвинения за смъртта на 16-годишно момиче след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал „Струмско“.

Повдигнаха обвинение на младеж след смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград

Разследването се провежда под надзора на Окръжна прокуратура. В хода му бе повдигнато обвинение на 20-годишен мъж от града за умишлено убийство, който е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще иска вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по случая продължава. Разпитват се свидетели, назначени са различни по вид експертизи с цел изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал "Струмско", в задната част на сградата бе намерено и 17-годишно момче с тежки травми. Момчето бе транспортирано за лечение в столична болница.

Психолози ще влязат в училищата, в които двамата тийнейджъри са учили, за да окажат подкрепа на съучениците им. Освен това ще бъде проведена и среща, в която представители на институциите ще обсъждат как да овладеят наркоразпространението в града. Организатор на дискусията е общественият посредник към Община Благоевград.