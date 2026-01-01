Дори малко повече активност в ежедневието може да има дългосрочни ползи за здравето.

В някои сутрини е трудно човек да стане за тренировка или тичане, но мнозина го правят, защото знаят колко е полезно. През последните години учените все по-често обръщат внимание на положителния ефект на движението не само върху физическото състояние, но и върху мозъка, паметта и психическото благополучие.

Нови изследвания показват, че не са нужни тежки тренировки, за да има ефект. Дори малко повече движение през деня може значително да подобри здравето и да намали риска от преждевременна смърт. Само пет минути умерена физическа активност дневно – като бързо ходене, каране на колело или качване по стълби – могат да предотвратят един на всеки десет случая на ранна смърт.

Това не означава, че пет минути упражнения са достатъчни за идеално здраве. Данните обаче показват, че дори минимална промяна е по-добра от пълната липса на движение. При хората, които вече спортуват редовно, допълнителните пет минути вероятно ще имат по-малък ефект.

„Физическата активност е изключително важна за намаляване на стреса и прегарянето“, казва Никол Логан, доцент по кинезиология в Университета на Роуд Айлънд. По думите ѝ мускулната сила, добрата физическа форма и здравината на костите са сред основните показатели за по-дълъг и по-здравословен живот.

Изследването анализира данни на около 150 000 възрастни от Великобритания, САЩ и Скандинавия. Водещият автор Улф Екелунд, професор по физическа активност и здраве в Норвежкото училище по спортни науки, определя резултатите като изненадващи.

„Оказва се, че дори пет минути движение дневно могат да имат сериозен ефект върху риска от преждевременна смърт“, казва той.

Според учените възрастните все пак трябва да се стремят към препоръчваните от Световната здравна организация 150 минути умерена физическа активност седмично. Проучването обаче показва, че и хората с натоварено ежедневие могат да подобрят здравето си с повече движение през деня.

Важно е и намаляването на времето в седнало положение. Само 30 минути по-малко заседяване дневно се свързват със 7% по-нисък риск от преждевременна смърт.

Експертите подчертават, че постоянството е най-важно. Те препоръчват постепенно увеличаване на активността и избор на движение, което лесно се вписва в ежедневието – от по-енергично чистене и танци у дома до качване по стълби вместо асансьор.

Други проучвания също показват, че кратките „порции“ движение през деня могат да подобрят сърдечното здраве, мускулната издръжливост и метаболизма. Именно затова специалистите смятат, че малките ежедневни навици могат да доведат до голяма промяна в дългосрочен план.