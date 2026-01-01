Идва онова време от годината, в което трябва да се запасим със средства срещу изгаряне от слънцето, но малко от предлаганите продукти в магазините са ефективни и безопасни, информира CNN. Според проучване на неправителствената организация Environmental Working Group (EWG) от анализираните 2784 продукта за слънцезащита, само 550, или 20 на сто, са били ефективни и безопасни.

За да бъдат препоръчани от EWG, слънцезащитните продукти трябва да предпазват както от UVA, така и от UVB лъчи, два вида ултравиолетови лъчи, за които е известно, че увреждат ДНК и състаряват кожата. Поради рискове от вдишване, спрейове и пудри не са включени. Производителите не могат да твърдят, че имат SPF над 50+ или да използват забранени от федералното правителство в САЩ маркетингови твърдения като "водоустойчив“.

Потребителите често са привлечени от по-скъпи продукти, които достигат SPF нива до 100+, за които се твърди, че блокират 99% от UVB лъчите. И все пак има малка разлика в ефективността - по-евтин слънцезащитен крем с SPF 50+ може да блокира 98% от лъчите, според доклада. За някои продукти, стойностите на SPF може също да са завишени.

Рецензирано проучване от учени от EWG установи, че средно слънцезащитните продукти осигуряват само една четвърт от UVA защитата и 59% от UVB защитата, посочена на етикетите.

В новото проучване се препоръчва да се избягват слънцезащитни продукти с ретинил палмитат, форма на витамин А, и химикали, за които се подозира, че причиняват рак, кожно дразнене, алергични реакции или репродуктивни увреждания, проблеми с развитието или невротоксичност. През 2010 година 40% от продуктите са съдържали ретинил палмитат, докато сега делът им е намалял до 3 на сто.

От Американската дерматологична Академия препоръчват нанасянето на слънцезащитен крем да става върху суха кожа 15 минути преди излизане навън. Не забравяйте да нанасяте отново слънцезащитен крем върху себе си и децата си на всеки два часа или веднага след плуване или изпотяване, отбелязват учените.