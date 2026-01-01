Въздушната линейка кацна на площадката в двора на областната болница във Велико Търново, за да транспортира децата, пострадали в катастрофа тази нощ в Горна Оряховица.

Пет деца пострадаха, след като 15-годишно момче се удари с кола в стълб (ВИДЕО)

Припомняме, че петима непълнолетни пострадаха при тежък пътен инцидент , след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, излязъл от пътното платно и се е блъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, железобетонен стълб и гаражна врата. Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта, съобщи ОД на МВР, предава Болярски новини.

По първоначални данни зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници – двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живота.

На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Под ръководството на Районната прокуратура във Велико Търново, Териториално отделение - Горна Оряховица, се извършват действия по разследване по досъдебно производство за катастрофата. Това съобщиха от пресцентъра на Районната прокуратура.

В хода на досъдебното производство е извършен оглед на местопроизшествието в присъствието на автоексперт. Разпитани са свидетели и са назначени съдебно-медицински, автотехнически и технически експертизи.

Предстои да бъдат извършени разпити на свидетели и да бъдат назначени нови експертизи, включително комплексна психолого-психиатрична експертиза на водача.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години, както и отнемане на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението, ако е собственост на дееца. Ако същият не е собственик, се присъжда равностойността му.

Разследването по делото продължава под наблюдението на Районна прокуратура - Велико Търново, Териториално отделение - Горна Оряховица.