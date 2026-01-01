Бебе на 2 месеца е починало тази сутрин в болницата в Карлово, научи NOVA .

По информация на родителите те завели детето на преглед, но лекарите в Спешното отделение им казали, че бебето има само хрема и състоянието му не налага спешна помощ.

Часове по-късно състоянието на пеленачето се влошило. Близките му отново го завели в болницата, където в крайна сметка било прието за лечение.

Медиците обаче не успели да се преборят за живота му. По случая е образувано досъдебно производство. Точните причини за смъртта трябва да станат ясни след извършването на назначената аутопсия.