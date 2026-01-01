Министър-председателят на Дания Мете Фредериксен и днес изрази твърда позиция във връзка с новото изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Гренландия "трябва да бъде под контрола на САЩ", предаде ДПА.

Помолена за коментар на думите на Тръмп при пристигането си за консултации на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара, Фредериксен отново подчерта, че арктическият остров, който е администриран от Кралство Дания, "не е за продан".

"Надяваме се, че всички, включително всички съюзници (в НАТО - бел. ред.), ще уважат правото на самоопределяне на народа на Гренландия. Ние сме суверенна държава и държим всеки да уважава нашата териториална цялост и нашия суверенитет", каза тя.

Вчера Тръмп отново заяви позицията си, че Гренландия "трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания", подчертавайки, че около обширната арктическа територия има китайски и руски кораби.

Отбелязвайки, че Дания вече се е противопоставила на неговото намерение да придобие Гренландия, независимо от "всички пари, които похарчихме, за да им помогнем за Русия", той отново повдигна въпроса за вероятността американските военнослужещи да бъдат изтеглени от Европа.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който стана посредник в спора, заяви, че "се процедира добре" относно Дания и Гренландия.

Дания и САЩ започнаха разговори през февруари за евентуално бъдещо споразумение, което да гарантира сигурността на Арктика посредством съвместни действия на САЩ и арктически съюзници. Освен това съюзниците увеличиха военното си присъствие в Гренландия.

Рюте изтъкна, че Тръмп остава "напълно ангажиран" с НАТО въпреки различията по отношение на Гренландия, разходите за отбрана и войната с Иран.

Исландският премиер Криструн Фростадотир защити Дания, посочвайки, че "Гренландия принадлежи на гренландците". Те не желаят да бъдат част от САЩ. "Това, от което имаме нужда, е единство. В алианса сме изправени пред външни заплахи", заяви тя, визирайки Русия.

"Трябва да се съсредоточим върху себе си и върху това как се стиковаме", отбеляза Фростадотир.