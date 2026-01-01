/ БТА
Общата стойност на договорите за доставка възлиза на близо 128,8 млн. евро без ДДС

Столична община предприема необходимите финансови действия, за да гарантира изпълнението на програмата за обновяване на градския транспорт и доставката на нови превозни средства за столицата.

Това предвижда внесеният в Столичния общински съвет доклад за увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД чрез парична вноска от едноличния собственик на капитала - Столична община. Докладът е внесен от заместник-кметовете Георги Клисурски и Виктор Чаушев, съобщиха от Столична община.

Предвижда се Столичната община да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции, а средствата да отидат единствено за авансови плащания за закупуването на нови превозни средства. 

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"С предложението се дава възможност Столична община да продължи последователната политика за модернизация на обществения транспорт и за изграждане на по-качествена и ефективна транспортна система в София", заяви зам.-кметът по направление транспорт на София Виктор Чаушев. 

Мярката цели инвестиция по програмата за обновяване на подвижния състав и развитие на съпътстващата инфраструктура на наземния транспорт в Столична община за периода 2024-2030 г. Вече са проведени обществени поръчки от „Столичния електротранспорт“, а за част от тях има сключени договори с избрани изпълнители.

Предвижда се доставката на:

• 20 нови нископодови трамвая
• 40 нови 18-метрови тролейбуса
• 35 нови 12-метрови тролейбуса
• 50 нови електробуса - 35 стандартни и 15 съчленени, както и зарядна инфраструктура за тях

Обновяването на превозните средства на градския транспорт е ключово за повишаване на привлекателността му. В момента само 67 от над 200 трамвая са в рамките на стандартния 30-годишен експлоатационен срок, а останалите са значително по-стари, се посочва в доклада.

Новите превозни средства ще осигурят по-комфортно и по-достъпно пътуване, по-ниски нива на шум, климатизация и възможност за разширяване на мрежата на екологичния електротранспорт. 

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Общата стойност на договорите за доставка възлиза на близо 128,8 млн. евро без ДДС, като за изпълнението им е необходимо осигуряване на авансовите плащания съгласно сключените договори.

Предлага се увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД с до 41,8 млн. евро, с което ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за изпълнение на поетите ангажименти и ще се предотврати рискът от прекратяване на договорите поради липса на финансиране. 

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