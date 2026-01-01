На 8 юли се отбелязва Световният ден за борба с алергиите. Инициативата е учредена през 2005 г. от Световната организация за борба с алергиите с цел да повиши обществената информираност за алергичните заболявания и да насочи вниманието към тяхната профилактика и превенция.

По данни на Световната здравна организация алергиите са сред най-разпространените хронични заболявания в световен мащаб. Те представляват свръхчувствителност на имунната система към вещества, които обикновено са безвредни за организма, но се възприемат погрешно като заплаха.

Специалистите посочват, че броят на потенциалните алергени е практически неограничен. В медицинската литература са описани над 50 вида алергични реакции, сред които най-често срещани са алергичният ринит (сенна хрема), алергичната астма, уртикарията, атопичният и контактният дерматит, както и алергиите към ухапвания от насекоми.

Развитието на алергичните заболявания зависи както от генетичната предразположеност, така и от факторите на околната среда. Сред основните причини се открояват замърсяването и все по-широкото използване на синтетични вещества и химически препарати, които увеличават броя на алергените в ежедневната среда.

Според проучванията през последните години честотата на алергичните заболявания нараства, като се приема, че поне 30% от населението на света страда от различни алергични реакции. Наблюдава се и тенденция заболяването да се проявява не само в детска възраст, но и при възрастни хора.

Съвременната медицина предлага все по-ефективни възможности за контрол и лечение на алергичните заболявания. Освен медикаментите за овладяване на симптомите, широко приложение намира специфичната имунотерапия, която е единственият метод, насочен към причината за заболяването. Все по-голямо значение придобива и биологичната терапия с моноклонални антитела, която вече е достъпна и в България.

Страната разполага с добре развита мрежа от алергологични кабинети и подготвени специалисти. У нас се прилагат съвременни методи за диагностика и лечение, които осигуряват на пациентите медицинска помощ в съответствие с актуалните достижения на науката.