Оман представи на иранските власти предложение за общ регионален механизъм за управление на Ормузкия проток, който предвижда доброволното изплащане на такси, предаде Ройтерс, като се позова на запознат източник.

Според предложението на Оман, което се ползва с регионална подкрепа, Иран няма сам да упражнява контрол върху ключовия морски път.

Механизмът е сходен с установените правила за преминаване през Малакския проток, където корабните компании, използващи този маршрут, доброволно участват във финансирането на корабоплаването, опазването на околната среда, както и на издирвателни и спасителни операции.

В края на миналата седмица САЩ внезапно преустановиха военната си кампания срещу Иран, което породи надежди, че за кризата може да се намери дипломатическо решение и че Ормузкият проток, откъдето минават 20% от международните доставки на петрол и втечнен газ, отново ще бъде отворен.

Американският президент Доналд Тръмп вчера заяви, че представители на САЩ водят „добри преговори“ с Иран и че има шанс за сключване на споразумение. Тръмп обаче предупреди, че САЩ ще подновят ударите си, ако преговорите се провалят.

Иранският външен министър Абас Арагчи вчера вечерта обсъди въпроса за Ормузкия проток със своите колеги от Оман и Саудитска Арабия. Той „подчерта нуждата от засилване на сътрудничеството, постигането на напредък в съвместните дипломатически усилия за установяването на стабилност в региона и преодоляване на несигурността в Ормузкия проток, предизвикана от агресивните действия на САЩ“, пише в прессъобщение на иранското дипломатическо ведомство.