На днешния ден се навършват две години от смъртта на Ален Делон – един от най-разпознаваемите и харизматични актьори в историята на европейското кино.

Делон почина на 18 август 2024 г. на 88-годишна възраст в дома си в Души, Франция, заобиколен от семейството си. Новината беше съобщена от трите му деца, които тогава заявиха, че актьорът е издъхнал „спокойно“ в дома си.

Със смъртта му Франция загуби една от най-големите си кинозвезди, а световното кино – актьор, превърнал се в символ на красотата, елегантността и загадъчността на европейското кино през втората половина на XX век.

Делон придобива международна известност с роли във филми като „Роко и неговите братя“, „Гепардът“, „Под яркото слънце“, „Басейнът“ и „Самураят“. Именно образът на хладнокръвния наемен убиец Жеф Костело в „Самураят“ на Жан-Пиер Мелвил се превръща в една от емблематичните му роли.

Ален Делон работи с някои от най-значимите режисьори на своето време – Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Жан-Пиер Мелвил и Луи Мал. Макар да има международна кариера, той така и не се превръща в типичната холивудска звезда, като остава силно свързан с европейското кино.

Спомен за Ален Делон - французинът, който покори света (СНИМКИ)

Последните години от живота му са белязани от здравословни проблеми. След прекаран инсулт през 2019 г. актьорът постепенно се оттегля от публичния живот. През 2024 г. беше съобщено, че е диагностициран и с В-клетъчен лимфом.

Погребението му се състоя на 24 август 2024 г. в имението му в Души, при строга семейна дискретност – в съответствие с неговото желание. На церемонията присъстваха около 50 близки хора.

Година след смъртта му, на 18 август 2025 г., в Души беше организирано възпоменание в негова чест, а местният стадион беше преименуван на Ален Делон.

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Deux ans après la mort d’Alain Delon, Anthony Delon partage un hommage sobre à son père, alors que les tensions familiales restent vives. pic.twitter.com/3mjwl2zfi1 — Closer France (@closerfr) August 18, 2026

Две години след смъртта му Делон продължава да бъде едно от лицата, които най-силно се свързват със златната епоха на европейското кино – актьор, чиято харизма надживя поколенията.