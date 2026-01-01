Броят на жертвите на епидемията от ебола в ДР Конго надхвърли 4000, докато на този фон страната се опитва да овладее разпространението на вируса, съобщиха местните власти, предаде Асошиейтед прес.

Последните данни, публикувани вчера от Министерството на здравеопазването, показват, че 4018 души са починали от заболяването при 8300 потвърдени случая. Това означава, че близо половината от заразените са загубили живота си, а сегашната епидемия се превръща в най-бързо разрастващата се епидемия от ебола в историята.

ДР Конго обяви началото ѝ на 15 май. Тя е причинена от рядко срещания вирус "Бундибуджо", за който няма известно лечение или ваксина.

В град Буния, столицата на североизточната провинция Итури, където е огнището на епидемията, група здравни служители се събраха, за да настояват за изплащане на заплатите им. Те бързо бяха разпръснати от властите. Сред протестиращите имаше и членове на екипи за проследяване, които издирват хора, били в контакт със заразени.

От началото на епидемията здравни служители на първа линия няколко пъти стачкуваха с искане да получат дължимите си възнаграждения, което допълнително затруднява усилията за ограничаване на разпространението на заболяването.

От международната хуманитарна организация „Лекари без граници“ междувременно съобщиха, че техен служител се е заразил с ебола, докато е работил в страната. Вчера вечерта заразеният е бил транспортиран със специален самолет до Нидерландия за медицинско лечение, след което е бил настанен в изолирано отделение в Медицинския факултет на Лайденския университет.

„Човешката цена на тази криза е безпрецедентна за ДР Конго, като общностите са изправени пред най-мащабната епидемия от ебола, регистрирана някога в страната“, се казва в изявлението на „Лекари без граници“.

Над 50 медицински служители са починали, след като са се заразили с вируса.

Световната здравна организация (СЗО) наскоро предупреди, че вирусът бързо се разпространява и в нови райони на ДР Конго, което допълнително натоварва и без това ограничените ресурси за борба с епидемията.

От друга страна, Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията съобщиха на последния си брифинг, че броят на потвърдените случаи намалява. Според организацията обаче това може да се дължи на несигурността и трудностите при работата с местните общности в някои от най-тежко засегнатите райони.

Мари-Селестен Карондва, местен представител на управляващата партия „Съюз за демокрация и социален прогрес“, в неделя беше нападнат в дома си в Бутембо – един от районите с най-много случаи на ебола в източната провинция Северно Киву – след като защити мерките на правителството за справяне с епидемията. След нападението къщата му беше подпалена, а той почина в болница от получените наранявания. Случаят показва напрежението в страната, което допълнително натоварва здравната система и местните ресурси.

Ширещото се недоверие към здравните служители и властите също затруднява усилията за ограничаване на 17-ата епидемия от ебола в централноафриканската държава.

Миналия месец властите започнаха да работят пряко с местните общности, но усилията им се сблъскват с недоверието на част от жителите, които смятат ебола за измама. Недоверието към правителството също остава силно, като сред причините са начинът, по който то е реагирало при предишни епидемии от болестта, както и дългогодишните проблеми с корупция в страната.