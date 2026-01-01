Високопоставен служител на Световната здравна организация (СЗО) заяви днес, че от началото на епидемията от ебола в Демократична република Конго са били заразени с ебола 75 медици, 17 от които са починали, предаде Ройтерс.

Смята се е, че ебола се е разпространявала от месеци преди епидемията да бъде обявена за първи път от конгоанските власти на 15 май, което означава, че много медици са били изложени на болестта, преди дори да са разбрали за нейното съществуване. Дори сега здравни служители казват, че запасите от основни предпазни средства, като ръкавици и маски, са на изчерпване.

"Това е наистина висока цена, която системата, здравната система, плаща, защото нямаме достатъчно здравни работници в ДР Конго“, каза директорът на СЗО за извънредни ситуации Мари Розлин Белизер на пресконференция чрез видеовръзка от източната част на централноафриканската държава.

ДР Конго е на едно от последните места по брой здравни работници на глава от населението - около 11 на 10 000 души - показват данни на СЗО.

Белизър каза, че Китай и Уганда изпращат медицински екипи в страната.

СЗО предоставя психологическа подкрепа на някои медици, които са били твърде уплашени да лекуват пациенти, след като са видели много от колегите си да се разболяват, добави тя.