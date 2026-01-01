Крал Чарлз и съпругата му кралица Камила се срещнаха със сина на британския монарх принц Хари, американската му съпруга - актрисата Меган Маркъл, и двете им деца, които са на посещение във Великобритания, съобщиха Ройтерс и телевизия Ай Ти Ви.

Хари и Меган се завръщат във Великобритания с децата си след четири години (СНИМКИ)

Хари посещава родината си само един или два пъти в годината, откакто публично се скара с баща си и с големия си брат - принц Уилям. Децата на Хари - 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет, не са били в страната от 2022 година.

Изглеждаше, че Хари е в конфликт с Бъкингамския дворец заради мерките за сигурност около посещението му, както и във връзка с това къде ще отседне, отбелязва Ройтерс. Той е във Великобритания за петдневна поредица от благотворителни събития, както и за да проследи делото, което бе завел срещу британски вестници.

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Бъкингамският дворец към момента не е отговорил на запитване за коментар на срещата, посочва Ройтерс.