Българската музика отбеляза нов исторически успех. Песента „Bangaranga“ на DARA официално се превърна в най-стриймваната българска песен в историята на Spotify, след като изпревари досегашния рекордьор – „Sen Trope“ на Азис. Само няколко месеца след премиерата си хитът вече е натрупал над 42 милиона слушания в най-голямата музикална стрийминг платформа в света.

Instagram/DARA

„Бангаранга“ счупи рекордите: 10 млн. гледания в YouTube и над 3 млн. слушания в Spotify за ден

Успехът идва само няколко седмици след историческата победа на DARA на „Евровизия“ 2026 – първата за България в конкурса. След триумфа си във Виена „Bangaranga“ се превърна в едно от най-успешните парчета, излизали от сцената на „Евровизия“ през последните години.

Още в деня на големия финал песента беше стриймвана над 3 милиона пъти в Spotify и достигна 12-о място в световната дневна класация на платформата – постижение, което рядко се случва на европейска конкурсна песен.

„Bangaranga“ е най-гледаната песен сред всички на конкурса Евровизия 2026

„Bangaranga“ оглави и класацията за най-слушана песен от „Евровизия“ 2026 в Spotify, като изпревари останалите участници в конкурса. Парчето достигна челни позиции в редица държави, а в края на юни беше избрано и за „Песен на лятото“ в официалната анкета на Eurovision, след като събра най-много гласове сред феновете.

DARA разтърси финала на „Евровизия“ и триумфира с взривяващо изпълнение (ГАЛЕРИЯ)

Новият рекорд затвърждава позицията на DARA като най-успешния български изпълнител в Spotify до момента и показва, че успехът на „Bangaranga“ далеч не се дължи единствено на участието в „Евровизия“. Месеци след победата песента продължава да увеличава аудиторията си и да поставя нови рекорди за българска музика.