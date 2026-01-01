Полицейски екип установи водач, управлявал автомобил след употреба на наркотични вещества в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Шофьор без книжка и с положителна проба за три вида наркотици предизвика катастрофа

На 9 юли около 15:38 ч., в Стара Загора, на бул. "Славянски" полицейски екип спрял за проверка л.а."Фолксваген", управляван от 24-годишен мъж. Той е тестван с техническо средство за употреба на наркотични вещества, уредът отчел амфетамин и метамфетамин.

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Образувано е бързо производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.