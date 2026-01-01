Премиерът Румен Радев ще посети Плевен, където от 9:00 ч. ще участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване дипломите на курсантите – випускници и свидетелствата на кадетите за придобиване на професионална квалификация „сержант“ от 75-и випуск „Априлски - 2026“ на Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“. Събитието ще се състои на площад „Възраждане“ в града, съобщиха от правителствената пресслужба. На събитието ще присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Тази година випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж са 116. Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски“ ще изпрати 64 кадети от формированията на ВВС, обучавани в задочна форма за придобиване на професионална квалификация „сержант“, посочиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Миналата година първи офицерски звания получиха 38 курсанти от 74-и випуск „Сливнишко-Драгомански“, обучавали се в седем военни специализации на ВВВУ „Георги Бенковски“.

След края на церемонията премиерът Радев ще участва в тържествения ритуал по откриване на барелефи на Цветан Лазаров и Асен Йорданов. Събитието ще се състои от 10:30 часа в Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) – Плевен. На него също ще присъства и министър Стоянов.

В рамките на посещението си в града премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен Калоян Къдрийски. Срещата ще се състои от 11:00 ч. в сградата на Областната администрация.