Японският външен министър Тошимицо Мотеги извика днес руския посланик в Токио, за да "изрази категоричен протест" срещу посещението на руския президента Владимир Путин по-рано днес на Курилските острови, за които Япония също предявява претенции, предаде Франс прес.

"След като научихме, че руският президент Владимир Путин е посетил остров Итуруп на 13 август, извикахме руския посланик Николай Ноздрев в министерството на външните работи и отправихме остър протест", се посочва в изявление на министерството.

Японската министър-председателка Санае Такаичи разкритикува остро посещението на руския президент.

Историческо посещение: Путин за първи път на Курилските острови

"Тази визита... противоречи на последователната позиция на Япония за Северните територии (както наричат в страната четирите най-южни острова от тихоокеанския архипелаг - бел. АФП). Тя обижда чувствата на японския народ и е напълно неприемлива", заяви Такаичи.

Япония също предявява претенции за Курилските острови, които Съветският съюз ѝ отнема в края на Втората световна война. Десетилетия на преговори не дадоха никакъв съществен резултат, а засиленото руско военно присъствие на архипелага, както изглежда, подчертава твърдата позиция на страната по въпроса, отбелязва Асошиейтед прес.