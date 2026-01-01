„Кюстендилска вода“ ЕООД оспорва заключенията на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), според които нерегламентирано изпускане на непречистени отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Кюстендил (ГПСОВ), стопанисвана от водното дружество, е причинило замърсяване на река Струма и измирането на риба. Това каза кметът на Кюстендил Огнян Атанасов на заседанието на Общинския съвет днес в отговор на въпроси на общински съветници.

По думите му веднага след получаването на сигнала за мъртва риба са били взети проби от водата, а за случая са уведомени Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР). Според информация, подадена му от рибари, в момента на инцидента нивото на реката рязко се е повишило с около 30-40 сантиметра, водата е потъмняла, а по течението е имало голямо количество мъртва риба.

Огнян Атанасов посочи, че по данни на общините, в момента на замърсяването водата е била чиста както в района на Земен, така и при Перник. Той посочи още, че след публикуването на становището на Басейнова дирекция до „Кюстендилска вода“ е било изпратено искане за обяснение.

Отговорът на дружеството е постъпил днес и е изпратен до министъра на околната среда и водите, „Български ВиК холдинг“, областния управител на Кюстендилска област, Министерството на околната среда и водите, както и до кметовете на Кюстендил и Дупница.

Според позицията на дружеството замърсяването на река Струма не е причинено от пречиствателната станция. От „Кюстендилска вода“ оспорват и начина, по който са били взети пробите и са направени изводите за причините за инцидента. Кметът Атанасов допълни, че очаква компетентните институции да излязат с окончателно становище. По случая има образувано досъдебно производство и се извършва разследване за установяване причините за замърсяването.

Пред дни от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ съобщиха, че при извършените проверки след сигнала за мъртва риба са установени значителни превишения на редица показатели за замърсяване на водите на река Струма в районите на селата Гирчевци и Търновлаг. От Басейнова дирекция посочиха, че вероятната причина за екологичния инцидент е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от ГПСОВ-Кюстендил. Според експертите точката на заустване е в река Банщица, която се влива в Струма непосредствено преди село Гирчевци, където е установено замърсяването.

На 3 септември граждани сигнализираха за необичайно потъмняване на водата и наличие на умряла риба по течението на Струма в районите на Кюстендил и Дупница.