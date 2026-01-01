Йемен призова международната общност да окаже по-голяма подкрепа срещу шиитските бунтовници хути, предаде ДПА.

"От преврата, извършен от терористичните милиции на хутите, изминаха 12 години", каза от трибуната на ООН вицепрезидентът на йеменския Президентски съвет Абдула Абдулкадир ал Алими-Баузер. "Групировката превърна един от най-важните световни маршрути за корабоплаване в средство за натиск и разменна монета в ръцете на Иран в конфронтацията на Техеран с останалия свят."

"Защитата на този стратегически морски път е обща регионална и международна отговорност, която Йемен не може да носи на плещите си сам", каза той и добави, че това е отговорност на всяка икономика, която иска да има сигурност във веригите на доставки и енергетиката и гаранции за свободата на корабоплаване.

"Това, което искаме днес от международната общност, не е безкрайно овладяване на кризи, а стратегическо партньорство, което да допринесе за сигурността, стабилността и развитието на Йемен, региона и международния мир и сигурност."

Преди това 80 държави осъдиха в ООН решението на проиранската групировка хути да възобнови конфликта в Йемен, както и неситхвашите им нападения срещу Саудитска Арабия и корабоплаването в Червено море.

Наскоро шиитските бунтовници прегазиха западното крайбрежие на Йемен след мълниеносно настъпление, което им осигури достъп до протока Баб ел Мандеб на входа на Червено море.

На фона на изострянето на напрежението Саудитска Арабия бе подложена на обстрел от южния си съсед.

Важността на протока Баб ел Мандеб нарасна още повече заради кризата в Ормузкия проток.

Преминаването през Ормуз е силно затруднено от началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран, тъй като Техеран иска да контролира корабоплаването през пролива.