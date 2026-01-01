Подкрепяните от Иран хути нанесоха масирани ракетни и дронови удари по югозападната част на Саудитска Арабия, при които са ранени най-малко 73 души. Атаките предизвикаха пожари в петролни и други ключови съоръжения и засилиха опасенията, че конфликтът в Близкия изток може да се разрасне още повече.

Ударите са били насочени срещу цивилни и икономически обекти в градовете Абха, Хамис Мушаит, Джазан и Наджран, съобщи генерал-майор Турки ал-Малики, говорител на водената от Саудитска Арабия коалиция.

Сред ранените има жени и деца. Саудитското министерство на енергетиката съобщи за пожари в няколко съоръжения в южната част на страната, като част от операциите временно са били преустановени.

Хутите заявиха, че са изстреляли „десетки балистични ракети и дронове“. Според тях атаките са отговор на повече от 100 саудитски въздушни удара срещу Йемен през последните три дни.

Рияд обещава ответен удар

Саудитска Арабия предупреди, че ще предприеме „всички необходими мерки“ за защита на своя суверенитет.

„Кралството потвърждава законното си право да предприеме всички необходими мерки за защита на своя суверенитет“, заяви саудитското външно министерство.

Рияд планира ответни действия и вече е информирал съюзниците си. Саудитските власти са в координация с Централното командване на САЩ (CENTCOM), както и с европейски партньори.

Все още не е ясно кога и под каква форма ще бъде нанесен ответният удар.

Говорителят на хутите Яхя Сари заяви, че Саудитска Арабия е извършила десетки въздушни удари срещу позиции на групировката. Рияд не е потвърдил твърдението.

„Тези удари и продължаващата агресия срещу нашата страна няма да останат без отговор или ненаказани“, заяви Сари.

Петролът поскъпва

Атаките незабавно се отразиха на световните петролни пазари. Цената на Brent се повиши с повече от 1% и премина границата от 100 долара за барел за първи път от юли.

Инвеститорите се опасяват, че ескалацията може да застраши износа на саудитски петрол през Червено море.

Рияд вече пренасочва голяма част от износа си през пристанището Янбу, след като Ормузкият проток на практика е затворен.

Хутите обявиха и блокада на саудитското корабоплаване в Червено море и през последните месеци атакуваха петролна инфраструктура на брега, включително съоръжения на Saudi Aramco.

Конфликтът се разширява

Последната ескалация идва на фона на възобновени сражения между хутите и подкрепяните от Саудитска Арабия сили в Йемен.

През 2022 г. между Рияд и хутите беше постигнато примирие, което до голяма степен сложи край на прякото саудитско военно участие в продължилия години конфликт. През юли обаче напрежението отново рязко се повиши, а ракетните атаки на хутите срещу Саудитска Арабия поставиха под въпрос крехкото примирие.

Хутите твърдят, че действат в отговор на саудитските въздушни удари и икономически ограничения срещу териториите под техен контрол.

Групировката същевременно се стреми да разшири влиянието си в близост до Баб ал-Мандаб – стратегическия проток, който свързва Червено море с Аденския залив и Индийския океан.

Според Али Ваез от Международната кризисна група това би позволило на Иран и хутите да упражняват натиск върху още един от ключовите морски маршрути в света – наред с Ормузкия проток.

„Съществува риск конфликтът в Йемен да придобие собствена динамика и да продължи дори след края на военните действия между Иран и САЩ“, предупреди Ваез.

Регионът осъжда атаките

Атаките предизвикаха осъждане от редица арабски държави. Египет ги определи като „опасна ескалация“, а Йордания и Обединените арабски емирства заявиха, че обстрелът нарушава суверенитета на Саудитска Арабия.

Катар, Кувейт и Турция също осъдиха нападенията. Европейският съюз призова хутите да прекратят атаките както в Йемен, така и срещу международното корабоплаване в Червено море.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон следи ситуацията „много внимателно“ и подчерта силните отбранителни отношения между САЩ и Саудитска Арабия.

Рубио отново определи хутите като „агенти и пълномощници на иранците“. Иран отхвърли обвинението и заяви, че йеменската групировка действа независимо.

Риск от по-широка война

Последните удари показват, че хутите са готови да разширят конфликта извън границите на Йемен. Саудитска Арабия от своя страна увеличава военното си присъствие по границата и подготвя възможен отговор.

За Рияд залогът вече не е само сигурността на южната граница. Под заплаха е и свободата на корабоплаване през Червено море – един от най-важните маршрути за световната търговия и за износа на саудитски петрол.

Ако Саудитска Арабия предприеме мащабен ответен удар, конфликтът може да се превърне в още един фронт от разрастващата се регионална война между Иран, неговите съюзници и подкрепяните от САЩ държави в Близкия изток.