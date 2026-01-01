Представители на ДПС поставиха въпроси за начина, по който са възлагани и индексирани договори за мантинели, както и за евентуални връзки между бизнеса и представители на властта.

На брифинг в Народното събрание депутатът Хамид Хамид заяви, че при два договора за мантинели е имало само един участник в процедурите – „Юпитер 05“ ООД. По думите му това поставя въпроса дали при обществените поръчки са били заложени условия, които ограничават конкуренцията.

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Хамид обърна внимание и на методиката за изменение на цените по договори за обществени поръчки заради инфлацията, приета с постановление на Министерския съвет през септември 2022 г. Според него при определени договори последвалата индексация е довела до значително увеличение на стойността им.

Като пример той посочи договори, свързани с „Юпитер 05“, и заяви, че процентът на индексация е надхвърлял 35% през 2023 г., 36% през 2024 г. и 38% през 2025 г. По думите му така общото увеличение спрямо първоначалната стойност на конкретен договор достига 160%.

Хамид посочи, че „Юпитер 05“ е част от „Юпитер Холдинг“ и заяви, че компанията има няколко големи договора с Агенция „Пътна инфраструктура“, като два от тях са сключени в края на 2022 г.

Съпартиецът му Халил Летифов определи изнесената информация като притеснителна и заяви, че според него обстоятелствата около обществените поръчки трябва да бъдат проверени.

Той постави и въпроси за евентуални връзки между представители на бизнеса и хора от управленския екип, включително съветници на премиера. Летифов призова да бъде изяснено има ли отношения между тези лица и собственика на компанията.

Твърденията и поставените въпроси от ДПС подлежат на проверка от компетентните институции. Засега от изнесеното на брифинга не следва установяване на нарушение или неправомерно действие.