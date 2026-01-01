Славчо Мегеров е добре известен на МВР и е ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи. Има данни, че заподозреният е имал отношение и към поръчкови убийства. Това заяви в студиото на „Здравей, България” журналистът от Bird.bg Димитър Стоянов относно задържания за убийството на Илиян Филипов. Мегеров е работил в една от транспортните фирми на убития бизнесмен.

В София задържаха бивш служител на убития Илиян Филипов

„На първо място нека да отбележим, че говорим с презумпция за невинност. Преди около 15 години има твърдение, че той е поел поръчка за елиминирането на лице. До реализирането й обаче не се е стигнало, защото са били събрани достатъчно данни, че има такава поръчка и явно е изтекло към него.Не се е стигнало дори до опит. Не искам да разкривам повече информация, защото все пак това може да е от значение и за това текущо разследване, но има такова досъдебно производство. Най-вероятно то е архивирано, има живи свидетели. Много дълго време определени служители в МВР нямаха желание да разкриват едно или друго престъпление”, допълни Стоянов. По думите му се разследват всички хипотези по случая.

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„Възможно е да са имали лични отношения. Възможно е да става дума за поръчково убийство. Възможно е и този човек да няма никакво отношение към случая. Той обаче безспорно гравитира около кръга на Христофорос Аманатидис и най-вече на Белингата, свързан е с него. До преди няколко месеца са живели на едно и също място. Доколкото съм информиран, той живее с бившата жена на въпросното лице. Тя е пребивавала в Дубай заедно с тях. В един момент действията на МВР го принуждават да напусне България. След няколко успешни удара срещу каси в Пловдив и района той е бил принуден да напусне страната. Живял е около две години в Дубай. Безспорно през последните три години между тях е имало напрежение. Трябва обаче да имаме предвид, че тези кръгове не са постоянни. Едни лица влизат, други излизат. Отношенията в тези среди са доста динамични“, каза още Стоянов.

Припомняме, че собственикът на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу сряда пред сграда, кояот той самият бил построил. По непотвърдени данни Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Тежкото престъпление бе извършено в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до "Пещерско шосе" и един от изходите на града.