Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от бизнесмена от Пловдив Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност.

Покушение в Пловдив: застреляха известния бизнесмен Илиян Филипов

В официалните регистри на Министерството на вътрешните работи информация за такива няма.

По повод тиражирана публично информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев е разпоредил и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Данни за подобни действия през 2025 година липсват.

В тази връзка министър Демерджиев разпореди на главния секретар на МВР да се извърши пълен анализ дали няма неглижиране на важни обстоятелства и данни при действията на органите на реда през 2025 година.