Кметът на Столична община Васил Терзиев откри днес обновения филиал на ДГ №173 „Звънче“ в район „Подуяне“. След приключването на проекта филиалът разполага с модернизирана материална база и подобрена среда за 112 деца.

Проектът е изпълнен за около 200 дни при предвиден срок от 300 дни. Сградата, която е построена през 1951 г., е обновена с нов покрив и дограма, енергийно ефективни системи, обновени помещения и ново обзавеждане. Преобразен е и дворът – с четири площадки за игра, спортно игрище и 105 нови дървета и храсти. Запазено и реставрирано е оригиналното дървено стълбище с парапета от 1951 г.

„Изключително съм щастлив, че откриваме поредната обновена детска градина. Всеки такъв обект дава на децата и на хората, които работят тук, по-приятна и по-добра среда. Формирането на децата започва от най-ранна възраст и затова е важно да им създаваме условия да мечтаят, да бъдат по-смели в това, което мислят, и да очакват повече от живота. Образованието е основата на едно здраво общество и там трябва да бъдат насочени всички усилия“, каза Васил Терзиев.

Инвестицията в проекта е 1,036 млн. евро, като над 1,02 млн. евро са безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Столична община осигури останалите средства за обзавеждането и оборудването, новата ограда и ремонта на канализацията.

Заместник-кметът на Столична община по направление „Образование“ Десислава Желязкова посочи, че децата могат да влязат в обновения филиал веднага, тъй като всички дейности са приключили и сградата е почистена.

Тя коментира и необходимостта от законови промени за преодоляване на недостига на персонал в яслените групи. По думите ѝ последното становище на Министерството на здравеопазването дава възможност в детското заведение да има една медицинска сестра, а в яслените групи да работят педагози, преминали необходимото обучение по първа помощ и здравни грижи.

„Продължаваме да настояваме за законови промени, които да осигурят устойчивост на това решение. Предлагаме промени в Закона за предучилищното и училищното образование и в Закона за здравето, така че детските ясли да бъдат включени в единна рамка за развитието на децата от 0 до 7 години“, каза Десислава Желязкова.

От началото на мандата Столична община откри над 3000 нови места в детските градини и яслите. В момента се строят, разширяват и проектират над 20 обекта, с които предстои да бъдат създадени още над 1500 места.

Увеличаването на капацитета и подобряването на условията в детските градини са част от първата цялостна стратегия на Столична община за ранно детско развитие – „София – град на децата: Първите 7“, която цели да преодолее недостига на места и да осигури грижа за всяко дете спрямо избора на семейството.