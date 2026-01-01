В столичния квартал „Христо Ботев“ отвори врати новата сграда на филиала на 62. ДГ „Зорница“, който разполага с четири групи и места за още 100 деца. Първите деца ще прекрачат прага ѝ през септември.

Инвестицията в сградата е 2,81 млн. евро, от които 1,33 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Обектът е част от проекта за изграждане на шест нови детски градини на територията на Столична община, финансиран по ПВУ.

В сградата са обособени занимални и спални помещения, салон за спорт, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет и помещения за педагогическия и помощния персонал.

Дворът разполага с четири площадки за игра, общо пространство за децата и малка зеленчукова градина. В нея децата ще могат сами да засаждат растения и да се грижат за тях.

Столична община

Столична община

„Детството започва с първите приятелства, първите въпроси, първите неща, които едно дете открива за света. Нашата задача е градът да бъде до децата и семействата им още от този момент – с място, в което те да растат спокойно, да играят, да учат и да развиват своите мечти. Всяко ново място в детска градина означава точно това – още едно дете, за което София отваря врата към повече възможности. И ще продължим да отваряме такива врати, докато всяко семейство има реален избор“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Разкриването на нови места в детските градини и яслите продължава в цяла София. Само през последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места. Със септемврийския прием ще бъдат осигурени още 500 места, а до края на годината се очаква да бъдат открити поне още 1000.

Това е част от дългосрочната цел “София - град на децата: Първите 7” на Столична община до края на 2027 г. да бъде преодолян недостигът на места и всяко дете да има възможност за достъп до качествена грижа според избора на семейството.

Столична община

С новата детска градина в „Христо Ботев“ още 100 деца ще имат свое място за първите години от живота си в образователната система – близо до дома си.