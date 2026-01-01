Софийската апелативна прокуратура ще протестира присъдата на Софийския апелативен съд в частта по обвинението за подкуп срещу двама полицейски служители - Георги Малински и Любка Гечева

Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда на Софийския градски съд по обвинението за неизпълнение на служебни задължения и призна подсъдимите Георги Малински и Любка Гечева, за виновни за извършено престъпление.

Двамата подсъдими са били предадени на съд с обвинителен акт на Софийската градска прокуратура за това, че на 25.09.2022 г. в гр. София, с цел да набавят за другиго облага, не изпълнили служебните си задължения като полицейски служители.

Става дума за катастрофата на 25 септември 2022 г., когато Димитър Любенов, шофирайки със 195 км/ч, се заби в движещия се пред него автомобил. При инцидента загина френски турист. Неговата съпруга получи средна телесна повреда, пострада и шофьорът, возещ семейството.

Софийският градски съд ги е оправдал по повдигнатите им обвинения. Присъдата е била протестирана от Софийската градска прокуратура.

При разглеждане на делото като въззивна инстанция Софийският апелативен съд е отменил оправдателната присъда в частта относно обвинението за неизпълнение на служебни задължения. Съдът е приел, че в качеството си на длъжностни лица – полицейските служители Георги Малински и Любка Гечева, не са изпълнили инструкциите за патрулно-постовата дейност и служебните си задължения. Впоследствие е настъпило пътнотранспортно произшествие, при което е загинал гражданин на Франция.

За извършеното престъпление Софийският апелативен съд е осъдил Георги Малински на 2 години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок, а Любка Гечева - на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с 3 години и 6 месеца.

Със съдебният акт двамата подсъдими са лишени от правото за заемат държавна длъжност в органите на Министерството на вътрешните работи и да упражняват дейност като полицейски орган за срок от 3 години.

По другото повдигнато обвинение – за това, че са приели парична сума в размер на 200 лева за всеки от тях, за да не изпълнят служебните си задължения, Софийският апелативен съд е потвърдил оправдателната присъда на Софийския градски съд.

Софийската апелативна прокуратура счита съдебният акт за неправилен и незаконосъобразен в тази му част и ще го протестира пред Върховния касационен съд в законоустановения срок.