От 25 до 27 септември 2026 г. РЦСИ „Топлоцентрала“ (Южен парк 2) отново ще се превърне в пространство за съвременен цирк, музика, движение и обучения, игри и срещи с артисти от различни жанрове. Верен на традицията, единственият международен фестивал за съвременен и социален цирк в България – „ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15“, ще предложи на публиката разнообразна програма от спектакли, концерти, професионален дебат, специални събития, безплатни работилници и демонстрации на открито. И тази година по-голямата част от събитията са с вход свободен, а билетите за платените представления са на символични цени, за да направят съвременния цирк достъпен за широка публика.

И тази година ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15 продължава традицията да представя в България продукции на най-актуалните артисти от света на социалния цирк и съвременните перформативни изкуства. В рамките на настоящото издание публиката ще има удоволствието да види „Да умреш от смях“ – спектакъл на едно от най-нашумелите имена на съвременната европейска сцена, испанската формация Los Galindos. Отличен с редица престижни награди, сред които Talía Award за най-добър цирков спектакъл, Ciutat de Barcelona Award и Teatre Barcelona Award, спектакълът съчетава цирк, клоунада и физически театър в абсурден и провокативен фарс. Трима герои се оказват въвлечени в невероятно престъпление, подозрителен съдебен процес и абсурдно наказание, превръщайки историята за приятелството, вината и отговорността в едновременно забавно и смущаващо преживяване.

„Да умреш от смях“ ще бъде представен на открито на 26 и 27 септември от 20:00 ч. Спектакълът е за публика над 12 години и е на английски език. Вход свободен за ученици над 12 години, студенти и учители и лица със затруднения.

Сред акцентите в тазгодишната програма е „Народен цирк“ – любимият танцово-цирков мини спектакъл на резидентите на ЦИРКОЛЮЦИЯ!, в който българските народни танци и музика срещат брейк денс и съвременното цирково изкуство. Двама чудаци се опитват да овладеят хоро и брейк денс, попадайки в поредица от забавни и абсурдни ситуации. Проектът е съвместна продукция на Фондация Мини Арт, хореографа Велизар Вутов и режисьора Дарио Табаков, с участието на ансамбъл „Райна Княгиня“, Sofia City Breakers и клоунесата Титания Хаос. Ще видим „Народен цирк” на 25 септември, 19:00 ч., Зала 1. Билетите вече са в продажба.

За първи път в програмата на фестивала ще бъде представен „Nine to Five / От девет до пет“ на Асаф Мор и Cie Circographie – солово представление без думи, което чрез клоунада, жонглиране и танц отправя сатиричен поглед към съвременната работна култура. Историята на преуморен човек, попаднал в капана на офисната рутина, превръща ежедневните жестове и повтарящите се задачи във физически и визуален език на хумора и абсурда. „Nine to Five / От девет до пет“ ще видим на 25 септември, 21:00 ч., Зала 1, а билетите вече са в продажба .

Първият фестивален ден ще завърши с безплатен концерт на софийската хардкор-пънк група „Против Всяка Власт“ . Със своите бързи песни, остри социални теми, хумор и силна енергия пред сцената групата ще внесе различен, но напълно естествен акцент в програмата. Защото и циркът, и пънкът са пространства за свобода, различност, характер и общност. 25 септември, 22:00 ч., Зала 2.

На 26 септември, 19:00 ч. в Зала 1 един от любимите формати на малки и големи – магичното шоу на Дани Белев – ще предложи фокуси, смях и активно участие на публиката. Заедно с Александра популярният илюзионист ще представи семейно шоу, в което магията никога не е съвсем сериозна, а изненадите са гарантирани. Билети може да закупите онлайн.

Музикалната програма продължава с концерт на Дарио Булгарио , който съчетава електронна и акустична музика с елементи от фолклор, поп, фънк, джаз и класика. Модуларни системи, дръм машини, синтезатори и акустични инструменти създават поле за импровизация и свободно звуково експериментиране. Концертът на Дарио Булгарио е на 26 септември, 21:00 ч., Зала 1. Вход свободен с дарение.

Фестивалът ще завърши с „LUMO – Цирков сън между две безкрайности“ – новият спектакъл на хипнотизиращите Infinity Artist Club, представен ексклузивно в рамките на ЦИРКОЛЮЦИЯ!. Въздушна акробатика, танц, воали и светлина се преплитат в магическо пътешествие между реалност и фантазия. LUMO ще видим на 27 септември, 20:00 ч., Зала 1, а билетите вече са в продажба .

Сред специалните събития в програмата тази година е „Най-хубавото“ по Ангел Каралийчев – училищен проект на ученици от 2–3 клас на ЧСУ „Рьорих“, реализиран с началните учителки Гергана Николова и Нина Стаматова. Чрез пърформанс децата превръщат изучаването на литература, музика и различни учебни дисциплини в сценично преживяване, вдъхновено от методите на междупредметието, сугестопедията и социалния цирк. Учениците ще представят работата си на 26 септември, 14:00 ч., на открито, а входът е свободен.

Специално място в програмата на „ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15“, традиционно заема „Социален цирк в „Светът на Мария“ – представление на дългогодишните партньори и съмишленици на фестивала от Фондация „Светът на Мария“. На сцената ще видим жонглиране, китайски чинии, ходене по въже и прекрасни артисти от екипа на фондацията, водени от инструктора по социален цирк Гео Калев. Събитието продължава дългогодишното сътрудничество и практиките по социален цирк на фондацията. Фондация „Светът на Мария“ кани всички на 26 септември, 15:00 ч., на открито в дворното пространство на „Топлоцентрала“. Вход свободен.

Важна част от фестивала и тази година е „Дебат за цирка“, който събира български и международни професионалисти от сферите на цирка, културата и социалните дейности. Фокусът ще бъде върху развитието на социалния цирк и възможностите за интегриране на цирковите практики в градската среда чрез концепцията Circus Playground – достъпни открити пространства за практикуване на циркови дисциплини от хора на различна възраст и с различни възможности. 25 септември, 16:00 ч., Зала 2. Вход свободен.

И тази година ЦИРКОЛЮЦИЯ! ще зарадва публиката с набор от прекрасни безплатни работилници, които превръщат цирка в преживяване, достъпно за всеки.

Световноизвестната (по нейно изказване) клоунеса Титания Хаос отново ще поведе малки и големи фенове на клоунадата в пъстро пътешествие из света на хумора, физическата комедия и играта. Чрез импровизации, пантомима и достъпни упражнения участниците ще изследват въображението, движението и радостта от това да бъдеш себе си. 26 септември, 12:00 ч., и 27 септември, 13:00 ч., Зала 1. Вход свободен.

Фондация Мини Арт ще предложи и работилница по юнисайкъл , подходяща за деца, тийнейджъри и възрастни без предишен опит. Участниците ще усвояват основни техники за баланс, потегляне, контрол и завиване, откривайки, че това необичайно цирково умение е достъпно за всеки с малко търпение и желание да опита. 26 септември, 15:00 ч., и 27 септември, 13:00 ч., на открито. Вход свободен.

Премиерно в програмата на ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест ‘15 ще видим и „Метаноя“ - жонглиращ спектакъл на артиста Даниел Молина (Чили/България), който разказва за странно и чувствително същество, живеещо сред руините на свят, забравил съпричастността и връзката с другите. Чрез игра, баланс, манипулация с предмети и клоунски номера Елои търси знак, че надеждата съществува, за да открие, че промяната, която търси, започва отвътре. 27 септември, 19:00 ч., на открито. Вход свободен.

С богата програма, разнообразни формати и силни сценични преживявания, „ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15” отново утвърждава ролята си на важна платформа за съвременен цирк в България.

„ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15” се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, програма“ ”Календар на културните събития на Столична община 2026”.

Събитието е част от международната мрежа Circostrada, представяне на методология на социалния цирк, част от проект CIRCARE, финансиран по програмата Erasmus+ К2.

„ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест” част от инициативата 3XPER1ENCE, обединение на фестивали от независимия културен свят.

Партньори:

Национален фонд „Култура“

Столична община – „Календар на културните събития 2026“

Европейска програма Erasmus+ К2, проект CIRCARE

UNHCR (Агенция на ООН за бежанците)

3XPER1ENCE

Билети:

Онлайн и на място в Топлоцентрала.

Представления в зала - 10 евро

Деца под 14 г. Вход свободен

Циркови работилници, вход свободен, дарения

Лица със специални изисквания и социално слаби - вход свободен